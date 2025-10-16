Llegó la lluvia a Tucumán: el SMN emitió alerta amarilla por tormentas para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Tucumán. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo. Las temperaturas descenderán hacia el fin de semana.

Después de varios días con temperaturas elevadas y cielo despejado, finalmente llegó la lluvia a Tucumán. Durante la tarde de este jueves comenzaron a registrarse las primeras precipitaciones, que rápidamente se extendieron por distintos puntos de la provincia, marcando un cambio en las condiciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que regirá durante la tarde y noche del viernes, momento en el que se espera que las lluvias alcancen su mayor intensidad. El organismo advierte sobre la posibilidad de tormentas localmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Si bien en un principio se esperaban chaparrones aislados y esporádicos, el ingreso de un frente húmedo provocó inestabilidad generalizada, por lo que el tiempo se mantendrá lluvioso e inestable hasta el sábado. Durante este período podrían producirse precipitaciones intermitentes en el centro y sur de la provincia.

Las temperaturas también mostrarán un marcado descenso hacia el cierre de la semana. Para el viernes se anticipan mínimas cercanas a los 13°C y máximas que rondarán los 20°C, según el pronóstico oficial del SMN.

Desde Defensa Civil recomendaron circular con precaución por rutas y zonas urbanas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, y mantener limpios los desagües para evitar anegamientos.

El alivio térmico llegó, pero con advertencias: el fin de semana continuará con condiciones inestables y el retorno del clima fresco en toda la provincia.