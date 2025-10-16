jueves 16 de octubre de 2025
Monterizos
16 Oct 2025

¿Hoy llegan las lluvias?

Para esta jornada la temperatura mínima es de 20° y la máxima se ubicará en los 33°.

Tal y como anunció el Servicio Meteorológico días atrás las probabilidades de lluvias en el territorio departamental se mantiene, las mismas se extenderían hasta el día sábado.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 20° y la máxima se ubicará en los 33°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 62%. El viento corre del sudoeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

