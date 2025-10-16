El Chaqueño en Monteros: bastión de tradiciones amplificadas digitalmente

En Argentina son pocos los meses sin algún festival en marcha. La industria folclórica y el fomento de nuestras culturas prácticamente no para y el Monteros de la Patria, un poco, marca el inicio de la temporada fuerte. Allí, donde los artistas adelantan lo que será el verano festivalero, el público tiene el privilegio de disfrutar a figuras como el Chaqueño Palavecino, uno de los íconos más grandes del folclore tradicional.

En los últimos años, con la disminución de la presencia de Los Manseros Santiagueños en los grandes festivales y fiestas populares, las nuevas generaciones del público folclórico encontraron en el Chaqueño Palavecino a su principal referente del folclore tradicional. Su energía en el escenario, su conexión con los jóvenes y su capacidad de adaptarse a los tiempos actuales lo posicionaron como el nuevo punto de referencia entre las raíces y la modernidad. En cada festival, no solo convoca a quienes lo siguen desde sus inicios, sino también a miles de chicos y chicas que lo adoptaron como la voz viva de la tradición.

Oscar Esperanza Palavecino entiende su rol como referente y lo asume con gusto: acompaña a nuevas generaciones, combina escenarios con plataformas digitales y mantiene viva la esencia del folclore en tiempos cambiantes, digitales y bastante individuales. En Monteros, su show es de los más esperados. No importa la hora ni el clima: su voz, su presencia y su despliegue escénico hacen emocionar a miles de personas dentro y fuera del gimnasio municipal, porque el Monteros de la Patria cuenta con una transmisión en vivo de primer nivel.

Con 40 años de trayectoria, 600 canciones y 25 discos, el Chaqueño sigue reinventándose. De los cassettes a Spotify, su público se renueva y su mensaje llega a más personas. “El folklore es familia, comida, encuentro. Eso no se acaba. Después de un buen asado o de un brindis, siempre está la música. La escuchan o la cantan. Es así”, dice con convicción, y lo demuestra con su presencia en espacios digitales donde dialoga con públicos jóvenes que lo redescubren con entusiasmo, como sucede en el gran mesón folclórico producido para el canal de youtube ¡Esto es FA! que ya tiene más de millón y medio de visualizaciones. Estar en estos espacios digitales de música y charla que combinan a referentes y famosos de distintos sectores etarios es clave: Le proporciona en sus presentaciones un público joven que brindan entusiasmo y fervor al verlo actuar.

Hora del show

El Chaqueño Palavecino domina el escenario con su voz potente y cautiva. Durante más de dos horas recorre muchos del folclore (zambas, gatos, cuecas, chacareras, valsecitos y más) en un espectáculo que combina emoción, técnica y tradición.

Acompañado por una orquesta de diez músicos y un ballet que deslumbra con coreografías y vestuarios coloridos, sus presentaciones son una verdadera experiencia sensorial. Las pantallas, luces y proyecciones audiovisuales de alta calidad crean atmósferas únicas que envuelven al público en un espectáculo total.

En el Gimnasio Municipal, cada nota y cada golpe de bombo se sienten en el cuerpo. Lo visual y lo sonoro se fusionan en un show donde el Chaqueño no solo canta: emociona a miles con la fuerza de sus raíces.

Ir más allá

Fiel a su estilo colaborativo y apadrinador, se permite participar de producciones junto a artistas emergentes de diversos géneros. En 2022, el trapero Lit Killah sampleó “La Ley y la Trampa”, abriendo una puerta inesperada entre tradición y música urbana. Hoy, figuras como Milo J también retoman sonidos del folclore para expresar lo local desde lo contemporáneo, como lo deja reflejado en su nuevo álbum "La vida era mas corta" . El folclore es también una herramienta de expresión para diversos géneros musicales.

En una época donde la tecnología redefine todo, el Chaqueño Palavecino logra un equilibrio que pocos alcanzan: preservar la raíz sin quedarse en el pasado. Desde los escenarios de tierra hasta las pantallas digitales, sigue siendo el eco de un país que no olvida quién es, pero tampoco teme reinventarse. Las raíces no se negocian y pueden florecer en otros terrenos. En plena era digital, su música sigue siendo un puente entre generaciones: una mezcla perfecta de tradición, identidad y reinvención argentina. El folclore vive más que nunca.





Por Leandro Aparicio para monterizos.com.ar