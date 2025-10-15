Se viene el cambio de tiempo: Tucumán bajo alerta por tormentas y lluvias desde el viernes

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Tucumán el viernes 17 de octubre. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo tras días de calor.



El calor tendrá los días contados en Tucumán. Luego de una seguidilla de jornadas con temperaturas casi veraniegas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la llegada de un frente de inestabilidad que traerá lluvias y tormentas de variada intensidad desde el viernes 17 de octubre, con alerta amarilla vigente para la tarde y la noche.

Para mañana jueves 16 continuará con condiciones similares, aunque se anticipan los primeros indicios del cambio de tiempo. Durante la mañana y la tarde el cielo estará parcialmente nublado, con máximas de hasta 34°C y sensación térmica elevada. Sin embargo, hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados o tormentas dispersas, preludio del sistema frontal que se instalará en la región.

El viernes 17 será el día más inestable de la semana. El SMN emitió una advertencia de nivel amarillo por tormentas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas de ráfagas intensas, caída de granizo, abundante actividad eléctrica y lluvias torrenciales en cortos períodos. Se esperan acumulados de entre 15 y 40 milímetros, aunque no se descarta que sean superiores en algunos sectores del centro y sur tucumano.

El sábado 18 las precipitaciones continuarán, aunque con menor intensidad. Se prevé un día nublado, con lloviznas y lluvias intermitentes, temperaturas más frescas que oscilarán entre los 16°C y 22°C, y una sensación de humedad persistente. Las tormentas podrían reaparecer en la madrugada, pero tenderán a disiparse durante el transcurso del día.

Finalmente, el domingo 19 de octubre, coincidiendo con el Día de la Madre, se espera una mejoría gradual de las condiciones meteorológicas. El cielo permanecerá mayormente nublado en la mañana, con posibles bancos de niebla, pero hacia la tarde podrían abrirse algunos claros. La temperatura máxima rondará los 26°C, con ambiente templado y húmedo. Aunque no se descartan lluvias débiles y aisladas, el panorama general será más estable, ideal para celebrar en familia.