El Registro Civil abrirá sábados y domingo para entregar DNI antes de las elecciones

En el marco de las elecciones, el Registro Civil y Capacidad de las Personas de la provincia dispuso un operativo especial de entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI), que incluye jornadas de atención durante fines de semana. La titular del organismo, Carolina Bidegorry, informó que el objetivo es facilitar el retiro de documentos a quienes no pueden hacerlo en días hábiles por razones laborales o familiares.

"Como cada vez que hay elecciones, se han dispuesto horarios especiales de atención", explicó Bidegorry. En este sentido, el sábado 18 de octubre la atención será de 9 a 12 horas, mientras que el sábado 25 y domingo 26 el horario se extenderá de 8 a 17 horas. Los operativos abarcarán tanto el Registro Civil central como todos los Centros de Documentación Rápida de la provincia.

La funcionaria remarcó que la atención será exclusivamente para la entrega de DNI y se realizará por orden de llegada, por lo cual se espera que el trámite sea ágil. "No van a tener ningún tipo de espera ni de demora, porque estamos solamente abocados a la entrega de los DNI", aseguró.

También recordó que la entrega del documento es un trámite estrictamente personal y no admite excepciones, ya que se trata de un procedimiento regulado por normativa legal. “El DNI siempre llega, así que, si hicieron su trámite, pasaron 30 días y no les llegó a su casa, se acercan a la delegación donde hicieron el trámite”, agregó.