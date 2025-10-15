miércoles 15 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1385Blue: $1420Bolsa: $1474.1CCL: $1468.9Mayorista: $1360Cripto: $1520Tarjeta: $1800.5
15 Oct 2025

Aprovechá de lavar ropa en estos días

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 35°.

El Servicio Meteorológico no registra variables sobre el inicio de lluvias, las mismas se registrarían desde el jueves y se extenderían hasta el fin de semana. En cuanto a las marcas térmicas se mantienen dentro de los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 35°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 38%. El viento corre del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Aprovechá de lavar ropa en estos días

AUH: todo lo que se necesita tener en cuenta en octubre del 2025

🔥 tendencia

Brutal crimen en La Trinidad: un joven fue asesinado de una puñalada en la plaza principal

🔥 tendencia

Choque entre un colectivo de Tesa y una camioneta en la Ruta 38: pasajeros fuera de peligro

🔥 tendencia

Se realizó con éxito el traslado sanitario de un niño monterizo de 12 años a Buenos Aires

Aumentan las probabilidades de lluvias para la semana