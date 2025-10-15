Aprovechá de lavar ropa en estos días

El Servicio Meteorológico no registra variables sobre el inicio de lluvias, las mismas se registrarían desde el jueves y se extenderían hasta el fin de semana. En cuanto a las marcas térmicas se mantienen dentro de los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 35°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 38%. El viento corre del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.