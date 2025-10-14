martes 14 de octubre de 2025
Monterizos
14 Oct 2025

Se realizó con éxito el traslado sanitario de un niño monterizo de 12 años a Buenos Aires

Por su patología fue derivado a un centro de mayor de complejidad en CABA.

Este martes, se realizó el traslado en el avión sanitario de la provincia, de un joven que por su patología fue derivado a un centro de mayor de complejidad en CABA.

Cabe destacar que, gracias a la decisión del gobernador de la provincia en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, de poner a disponibilidad del Ministerio de Salud y los tucumanos los aviones y helicópteros sanitarios, el traslado se hizo de manera oportuna y con celeridad, bajo los lineamientos del ministro de Salud, Luis Medina Ruiz.

Se trata de un joven de 12 años que viajó con ambos padres debido a su diagnóstico de osteosarcoma, oriundos de Monteros donde fue derivado a un Centro de Mayor de Complejidad de CABA. La familia fue acompañada por la División de Servicio Social del Siprosa, durante todo el proceso, orientándolos y guiándolos en la gestión, como así también se brindó contención para afrontar la problemática de salud compleja del menor.

Viajaron con médica aeroevacuadora, Patricia Villagra y la enfermera Lorena González. Al respecto, la profesional médica expresó que durante el vuelo el paciente se mantuvo estable, llegando al aeropuerto de destino compensado y parámetros normales. De la dirección de Aeronáutica, a cargo Efraín Leccese, fueron afectados los pilotos: el comandante José Luis Busto y copiloto Eduardo Pastor.

El paro nacional del 14 de octubre y su impacto en Monteros