Río Seco: Robó en una casa y a los dos días volvió para amenazar a la dueña para que no lo denunciara

“Duro” fue declarado culpable y sentenciado, a solicitud del Ministerio Fiscal, a un año y tres meses de cárcel por su participación en los ilícitos cometidos en agosto de este año en el barrio Virgen del Milagro. Acuerdo de juicio abreviado

Este lunes se realizó una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, que conduce Mónica García de Targa, a los fines de dar tratamiento a un acuerdo de juicio abreviado arribado conjuntamente con Nicolás Gabriel Brito (20). El joven llegó a esta instancia acusado del robo en una vivienda y de amenazas contra la dueña de la misma, hechos ocurridos en agosto pasado en la localidad de Río Seco.

El convenio fue expuesto por el auxiliar de fiscal César Larry, quien narró las acusaciones efectuadas oportunamente y detalló las evidencias reunidas por la fiscalía que sirvieron para acreditar los hechos.

A Brito se le reprochó que el día 2 de agosto último, a las 8.00 horas, ingresó a un domicilio del barrio Virgen del Milagro, del cual sustrajo un par de zapatillas y un celular. Posteriormente, el 4 de agosto, alrededor de las 3.30 horas, regresó a la puerta de la mencionada vivienda y portando un machete comenzó a insultar a la dueña de casa amenazándola de muerte para que no lo denunciara.

El funcionario del Ministerio Fiscal manifestó que se pactó con el imputado y su abogada defensora una pena de un año y tres meses de prisión de ejecución efectiva, por ser considerado autor penalmente responsable del delito de robo simple en concurso real con el delito de amenazas.

A su turno, Brito reconoció su culpabilidad ante el juez interviniente, que declaró admisible el procedimiento abreviado y dejó firme la sentencia.

Por otro lado, la fiscalía señaló que el joven ya cuenta con una condena condicional dictada en junio de este año, por lo que se solicitará ante el Juzgado de Ejecución la revocación de la misma y la correspondiente unificación de ambas sentencias.