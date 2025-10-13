lunes 13 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1370Blue: $1405Bolsa: $1409.1CCL: $1450.6Mayorista: $1339Cripto: $1520Tarjeta: $1781
13 Oct 2025

La semana inicia con sol, pero después ¿Se viene el agua?

Para esta jornada la temperatura mínima es de 12° y la máxima se ubicará en los 32°, al mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que en la nueva semana que inicia de octubre será con marcas térmicas por arriba de los 30°C y con posibles lluvias desde el jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 12° y la máxima se ubicará en los 32°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 42%. El viento corre del noroeste a 21 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Reconocimiento a la labor de farmacéuticos en la provincia

Río Seco: Robó en una casa y a los dos días volvió para amenazar a la dueña para que no lo denunciara

Monteros encabezó el ranking con un 99% de ocupación hotelera en el fin de semana largo

La semana inicia con sol, pero después ¿Se viene el agua?

En VIVO: Mirá la noche de cierre del Monteros de la Patria con Abel Pintos

🔥 tendencia

Grave accidente en Acheral: cinco heridos tras un violento choque frontal sobre la Ruta 38