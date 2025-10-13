La semana inicia con sol, pero después ¿Se viene el agua?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que en la nueva semana que inicia de octubre será con marcas térmicas por arriba de los 30°C y con posibles lluvias desde el jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 12° y la máxima se ubicará en los 32°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 42%. El viento corre del noroeste a 21 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.