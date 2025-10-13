Intensas tareas para controlar el incendio en el cerro Kiko en en sur tucumano

Desde las primeras horas de este lunes, equipos de emergencia continúan trabajando de manera coordinada para sofocar el incendio que afecta la zona del cerro Kiko, en el municipio de La Cocha. A las 6 de la mañana se retomaron las operaciones con comunicación radial con el personal desplegado en el lugar, que realizó guardia de cenizas durante la noche para monitorear los focos que persistían en las zonas más bajas de la quebrada.

A partir de las 8, se incorporaron dos aeronaves de alas fijas de la empresa Agroalas, que realizan tareas de enfriamiento y control en los frentes norte y sur del incendio. "Son más o menos 500 hectáreas que se veían afectadas", contó el legislador Leopoldo Rodríguez que informó que "la idea de atacarlo rápidamente, fue porque teníamos pronósticos recién a partir del día jueves de probabilidades de lluvia. Entonces, para evitar que esto avance y tener problemas con vecinos de la zona, de la localidad de Yánima, se trabajó de manera inmediata".

Cada vuelo transporta cerca de 2.000 litros de agua, lo que permitió mantener, enfriar y extinguir sectores críticos del terreno, en coordinación con el trabajo de brigadistas en tierra. Las tareas terrestres se concentran especialmente en el sector sur, el más complejo de la zona afectada, donde se espera lograr la extinción total hacia las 17 horas. "Esto trae tranquilidad a toda la comunidad del departamento de La Cocha", dijo Rodríguez.

En paralelo, a partir de las 14, un helicóptero de la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) realizará el descenso del primer grupo de brigadistas, que se encontraba desde hace tres días en el campamento base y será relevado por un segundo equipo, encargado de continuar con las labores de extinción hasta mañana si persiste la actividad del fuego.

Del operativo participan Defensa Civil, la Brigada de Incendios Forestales de Defensa Civil, Bomberos de La Cocha, Defensa Civil de La Cocha, dependiente de la Secretaría de Seguridad del municipio, y Bomberos Voluntarios de Bella Vista, que operan desde el aeródromo de la familia Teaux.

"Quiero destacar la predisposición y la preocupación de nuestro gobernador, que ayer estuvimos en contacto y hoy también estuvo siguiendo muy de cerca los trabajos que se realizaban", contó el legislador. Del mismo modo informó que el subsecretario de Defensa Civil de la provincia, Ramón Imbert, estuvo en la coordinación de toda esta logística y el operativo.