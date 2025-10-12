Multitudinaria tercera noche del Monteros de la Patria





La tercera noche del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folklore volvió a convocar a una multitud en el Gimnasio Municipal que se dió cita para vivir una jornada cargada de energía, emoción y alegría popular, con una cartelera que reunió a grandes referentes del folklore argentino.

El escenario Antonio Acosta brilló con la actuación de Los Tekis, que encendieron al público con su ritmo contagioso, fusionando carnaval, fiesta y tradición en un espectáculo que hizo vibrar a los presentes.

Otro de los grandes momentos de la noche llegó con Ahyre, quienes conquistaron con su impecable armonía vocal, la frescura de su propuesta y un repertorio que une nuevas sonoridades con la esencia del folklore.

La presencia de Cuty y Roberto Carabajal dio el toque de historia, linaje y raíz santiagueña, con un recorrido por las canciones que forman parte del cancionero popular argentino.

El Indio Lucio Rojas, con su fuerza interpretativa y la impronta de su tierra salteña, desplegó un show poderoso, lleno de energía y sentimiento, cerrando una velada nacional que se ganó la ovación de los miles de presentes.

La tercera noche también contó con la visita del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, acompañado por funcionarios nacionales y provinciales, quienes participaron de esta edición especial y compartieron junto al intendente Francisco “Panchito” Serra el orgullo de celebrar los 60 años de historia del festival más importante del folklore tucumano.

Durante la noche también diversos artistas provinciales y locales contagiaron al público con su música, al igual que los ballets, de las distintas academias de la ciudad, que pusieron el color y la armonía a una noche inolvidable.

Una vez más, el público acompañó con fervor y emoción, consolidando a Monteros como una de las grandes fortalezas del folklore argentino, donde tradición y cultura se abrazan en cada noche de festival.