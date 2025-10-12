domingo 12 de octubre de 2025
Monterizos
12 Oct 2025

En VIVO: Mirá la noche de cierre del Monteros de la Patria con Abel Pintos

Se espera un lleno total esta noche en el Gimnasio Municipal Prof. "José Nicolás Russo" de Monteros. Desde las 19:00, cientos de personas ingresaron al predio para vivir la última noche del festival mayor del norte argentino

La cartelera de hoy anuncia a: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Roxana Carabajal, Nestor Garnica, Los Hijos de Mugica, Daniela Álvarez, Banda Municipal de Música, María Paula Godoy, Sonkoy Danza, Los Waikis, Faustino Resino, D a 4, Sulka Wara, Alma Huayna, David Guzman, Carly Castro, Guaipa, Miguel Aguero, Achaki, Lucia Brizuela, Julio Palacios, Marcos Albornoz, Gran Balle Montero, Los Lugones, Franco Varela, Ballet Identidad Azul, Ariel Sepulveda y Federico Peechia.

