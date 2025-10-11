¡Llegó el sábado! Y a puro sol

Si bien se esperan jornadas con nubosidad variable durante estás 48 horas, las marcas térmicas se mantendrán por arriba de los 25°C y no hay probabilidades de lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 32°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 24%. El viento corre del sudoeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.