sábado 11 de octubre de 2025
Monterizos
11 Oct 2025

¡Llegó el sábado! Y a puro sol

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 32°.

Si bien se esperan jornadas con nubosidad variable durante estás 48 horas, las marcas térmicas se mantendrán por arriba de los 25°C y no hay probabilidades de lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 32°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 24%. El viento corre del sudoeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.

