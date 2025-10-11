sábado 11 de octubre de 2025
Cerca de 30 mil personas vibraron con la segunda noche del Monteros de la Patria

La segunda noche del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folklore volvió a colmar de emoción, música y tradición el Gimnasio Municipal, donde cerca de 30 𝘮𝘪𝘭 espectadores disfrutaron de una cartelera de lujo que reafirmó el espíritu folklórico que identifica a Monteros como una de las grandes plazas del país.

El público vivió una velada inolvidable con la actuación estelar del 𝗖𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲ñ𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗼, quien desplegó todo su carisma y su repertorio consagrado, haciendo vibrar al público con zambas, chacareras y clásicos que fueron coreados de principio a fin.

También se destacaron las presentaciones de 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗛𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮, que conquistó al público con su potencia vocal y sensibilidad artística; 𝗢𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗰𝗮, quienes ofrecieron una puesta impecable de raíz santiagueña; la talentosa 𝗕𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗛𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮 fue otra de las grandes protagonistas de la noche, aportando su voz fresca y joven a una jornada que combinó figuras consagradas con nuevos exponentes del folklore nacional.

Dos homenajes marcaron la 2da noche: el tributo a 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗦𝗼𝘀𝗮 y a 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼 "𝗖𝗮𝗰𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗗𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮".Mercedes, mujer que llevó la voz del pueblo argentino a los escenarios del mundo, una artista que sigue siendo bandera de lucha, identidad y pertenencia.
El Cacique Di Palma, símbolo de la danza y del compromiso con nuestras tradiciones.
Merecido gesto hacia quienes tanto aportaron al crecimiento y prestigio de este festival.

Por último en estos 60 años los reconocimientos marcaron un momento especial de la noche: al Chaqueño Palavecino que recibió la "Randa" , símbolo de identidad y cultura Monteriza y el “mate de Monteros “; a Christian Herrera, por su música y su arte y también a otra figura popular que cada año marca su impronta con alegría y color festivalero, “Daniel de las Masas".

La segunda noche, volvió a confirmar el éxito de esta 60ª edición, que continúa posicionando a Monteros como la Fortaleza del Folklore Argentino.

