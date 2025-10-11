Cerca de 30 mil personas vibraron con la segunda noche del Monteros de la Patria

La segunda noche del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folklore volvió a colmar de emoción, música y tradición el Gimnasio Municipal, donde cerca de 30 𝘮𝘪𝘭 espectadores disfrutaron de una cartelera de lujo que reafirmó el espíritu folklórico que identifica a Monteros como una de las grandes plazas del país.

El público vivió una velada inolvidable con la actuación estelar del 𝗖𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲ñ𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗼, quien desplegó todo su carisma y su repertorio consagrado, haciendo vibrar al público con zambas, chacareras y clásicos que fueron coreados de principio a fin.

También se destacaron las presentaciones de 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗛𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮, que conquistó al público con su potencia vocal y sensibilidad artística; 𝗢𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗰𝗮, quienes ofrecieron una puesta impecable de raíz santiagueña; la talentosa 𝗕𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗛𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮 fue otra de las grandes protagonistas de la noche, aportando su voz fresca y joven a una jornada que combinó figuras consagradas con nuevos exponentes del folklore nacional.

Dos homenajes marcaron la 2da noche: el tributo a 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗦𝗼𝘀𝗮 y a 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼 "𝗖𝗮𝗰𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗗𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮".Mercedes, mujer que llevó la voz del pueblo argentino a los escenarios del mundo, una artista que sigue siendo bandera de lucha, identidad y pertenencia.

El Cacique Di Palma, símbolo de la danza y del compromiso con nuestras tradiciones.

Merecido gesto hacia quienes tanto aportaron al crecimiento y prestigio de este festival.

Por último en estos 60 años los reconocimientos marcaron un momento especial de la noche: al Chaqueño Palavecino que recibió la "Randa" , símbolo de identidad y cultura Monteriza y el “mate de Monteros “; a Christian Herrera, por su música y su arte y también a otra figura popular que cada año marca su impronta con alegría y color festivalero, “Daniel de las Masas".

La segunda noche, volvió a confirmar el éxito de esta 60ª edición, que continúa posicionando a Monteros como la Fortaleza del Folklore Argentino.