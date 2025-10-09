Medallas en Chile para estudiantes del departamento Monteros en Olimpiadas Atacalar

Tucumán obtuvo el segundo lugar, detrás de Córdoba, en la instancia Internacional de la Olimpíada Matemática Atacalar 2025, realizada en la capital de Catamarca. Esta vez los estudiantes tucumanos obtuvieron mejor desempeño que el año pasado y además regresaron con 17 medallas, en todas las categorías y niveles. “Es un gran orgullo para nuestra provincia”, destacó la ministra de Educación, Susana Montaldo, al recibirlos en la Casa de Gobierno junto con Miguel Acevedo, vicegobernador cargo del Poder Ejecutivo.

Tucumán estuvo representada en la Atacalar por 27 estudiantes, 9 del nivel primario y 18 del secundario, provenientes de escuelas públicas y privadas. “Fue una experiencia maravillosa, en la que los alumnos, además de participar en la competencia realizaron distintas actividades recreativas y sociales, recorrieron la ciudad y compartieron con chicos de otras delegaciones del país como las de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja; más las de Chile: Copiapó, Chañaral y Huasco”, contó el referente provincial Daniel Ávila.

Tucumán participa desde 2017 en las olimpíadas Atacalar, que tuvieron tres instancias anteriores (escolar, zonal y provincial). El certamen, que promueve el pensamiento lógico y la resolución de problemas, se realizó esta vez en San Fernando del Valle de Catamarca y reunió a alumnos de siete provincias argentinas y de la Tercera Región de Chile.

Montaldo destacó el desempeño de los alumnos tucumanos: “queremos que este esfuerzo que han hecho los chicos se expanda a todas las escuelas de la provincia para que mejoremos la calidad educativa, que es el principal objetivo que tenemos. Una buena educación siembra para un mejor futuro de cada uno de los chicos y de la sociedad en general”. Además, subrayó: “matemáticas es una materia clave en la currícula, que permite un desarrollo del pensamiento lógico, tan importante en estos momentos”.

Protagonistas

Los alumnos ganadores fueron: en la categoría A, nivel 1, medalla de bronce: Lorenzo Nacul Lorente (Instituto Vocacional Concepción); nivel 2, oro: Mariano del Corazón de Jesús Tinde (Fasta Reina de la Paz) y bronce: Candelaria Juárez (escuela N° 156 Capellán Julián Navarro). Del nivel 3, oro: Constanza Iturre (colegio Carducci), plata: Ismael Hernández (San Nicolás de Bari); y bronce: Máximo Aguilar Valero (Nuestra Señora de Fátima).

En la categoría B fueron galardonados: nivel 1, medalla de bronce: Juan Ignacio Ferullo (Escuela Normal Juan Bautista Alberdi); nivel 2, oro: Luisina Ugo (El Salvador), Matías Zingale Raya (Tulio García Fernández) y Clara María García Pinto (Instituto Vocacional Concepción). En el nivel 3, oro: María Victoria Chaya Terrazas (Colegio Santa Rosa) y bronce: Anabella Yanel Romano (Escuela Normal J. B. Alberdi).