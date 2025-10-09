La Provincia garantiza la continuidad operativa de la Terminal de Ómnibus

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público confirma que, tras el vencimiento de la concesión, se implementará un instrumento legal que permitirá al operador actual seguir al frente durante varios meses, mientras se ultiman los pliegos de la futura licitación.

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público confirmó que se pondrá en marcha un periodo de transición formal para la Terminal de Ómnibus, buscando dar total certeza a los usuarios y, prioritariamente, a los trabajadores. Si bien la concesión de 30 años vence el próximo 27 de octubre, el servicio de transporte se mantendrá con normalidad.

La provincia ha descartado asumir la operación directa del complejo; en su lugar, el concesionario actual seguirá operando la terminal bajo un instrumento legal que se extenderá por varios meses. Durante aquella transición, se continuarán estudiando pliegos y avanzando con el proceso licitatorio con el fin de tener una terminal a la altura de las necesidades actuales.

Durante este proceso, las empresas interesados contarán con el anteproyecto realizado por el ministerio de obras públicas, que tiene en cuenta una refuncionalización total de la terminal, buscando dotarla de tecnología de punta, jerarquizar el acceso peatonal, renovar luminarias y andenes, y crear nuevos espacios comerciales, turísticos y gastronómicos, para que la terminal recupere la jerarquía que tuvo en los años 90. Las obras se proyectan por etapas, con la terminal siempre en funcionamiento y con todo el personal activo.

El ministro Marcelo Nazur subrayó el compromiso del Poder Ejecutivo: “quiero llevar tranquilidad a los trabajadores. Si bien hay una fecha de finalización que no podemos eludir (el 27 de octubre), el concesionario actual seguirá operando bajo una transición que nos permitirá afinar los detalles del nuevo llamado a licitación. Estamos elaborando los pliegos para que esta Terminal vuelva a ser un punto de encuentro, moderno y con más accesibilidad, como en los años 90, pensando en toda la actividad económica y con toda la gente dentro", agregó.