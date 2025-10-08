Tras 17 meses de espera, ya están vigentes los Padrones 2025 de Nivel Secundario en Tucumán

Este martes 8 de octubre, el Ministerio de Educación de Tucumán anunció la vigencia oficial de los Padrones 2025 de Nivel Secundario, disponibles desde hoy en su sitio web padrones.educaciontuc.gov.ar. La publicación corresponde al primer padrón definitivo elaborado por la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, y representa un paso fundamental en el proceso de planificación educativa para el próximo ciclo lectivo.

La medida llega luego de 17 meses de espera, en los que se registraron dilataciones en las distintas etapas de revisión y validación, generando incertidumbre entre docentes e instituciones. Con esta publicación, se habilita la consulta oficial de cargos, establecimientos y clasificaciones, permitiendo avanzar en los procesos de cobertura y organización escolar.

Desde el Ministerio se destacó que este avance responde al compromiso de garantizar transparencia y trazabilidad en la gestión educativa. Se recomienda a los interesados ingresar al sitio oficial para verificar su situación y mantenerse atentos a futuras actualizaciones que involucren otros niveles y modalidades.