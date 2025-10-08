A disfrutar de este miércoles con cielo despejado

Las nubes se disipan y el sol se hace presente en las próximas 72 horas, con marcas térmicas máximas próximas a los 30°C. Las probabilidades de lluvias son: cero.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 27°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 57%. El viento corre del noroeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.