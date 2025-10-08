miércoles 8 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1455Blue: $1460Bolsa: $1541CCL: $1559.4Mayorista: $1430Cripto: $1520Tarjeta: $1891.5
8 Oct 2025

A disfrutar de este miércoles con cielo despejado

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 27°.

Las nubes se disipan y el sol se hace presente en las próximas 72 horas, con marcas térmicas máximas próximas a los 30°C. Las probabilidades de lluvias son: cero.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 27°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 57%. El viento corre del noroeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Alejo Orellana Casmuz sigue brillando en el atletismo tucumano

A disfrutar de este miércoles con cielo despejado

Viernes 10 de octubre: ¿será día no laborable o feriado nacional?

Escuelas de Monteros impulsan la mediación escolar como camino hacia una cultura de paz

"Tafí Viejo: verdor sin tiempo". La serie que requirió también de profesionalismo monterizo

🔥 tendencia

Aquí tenés la agenda artística día por día del Festival Monteros de la Patria 2025