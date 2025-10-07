Sociedad 7 Oct 2025
La máxima para este 7 de octubre en Monteros será de 26° C
A diferencia de la jornada de ayer entre nubes y fresca, desde este miércoles la temperatura comienza a subir y el sol acompañará todas las jornadas.
Hoy en el departamento Monteros:
Para esta jornada la temperatura mínima es de 12° y la máxima se ubicará en los 25°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 55%. El viento corre del noroeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.