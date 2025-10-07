Escuelas de Monteros impulsan la mediación escolar como camino hacia una cultura de paz

Las escuelas primarias del Departamento Monteros vienen desarrollando desde el inicio del ciclo lectivo un sólido trabajo en el marco de los Proyectos Institucionales de Mediación Escolar, promovidos por el Departamento de Mediación del Ministerio de Educación de Tucumán. El objetivo central es fortalecer la convivencia pacífica, la formación ciudadana y el diálogo como herramienta de resolución de conflictos, involucrando activamente a estudiantes, docentes y familias.

Cada institución seleccionó a sus alumnos mediadores, quienes fueron presentados formalmente a la comunidad educativa. Además, se diseñaron logos, banderas y lemas institucionales, se acondicionaron espacios específicos de mediación y se realizaron talleres de capacitación a cargo de docentes referentes.

Entre el 1 y el 10 de octubre, se llevan a cabo encuentros zonales entre docentes y alumnos mediadores en distintas localidades del departamento, organizados por cercanía entre escuelas.

El próximo 21 de octubre se realizará un Mini Parlamento Escolar, con la participación de 38 escuelas del departamento, como antesala del Parlamento Provincial “Por una Cultura por la Paz”, previsto para el 3 de noviembre en el CIIDEPT. En esta instancia se convocará a referentes comunitarios, autoridades gubernamentales y religiosas, consolidando un trabajo colectivo que promueve el consenso y la participación democrática desde la infancia.

Las supervisoras Viviana Díaz y Beatriz Sayago, junto a la Comisión de Directores de Participación Democrática y Ciudadanía, destacaron el compromiso de las instituciones educativas y recordaron que el Equipo de Mediación del Ministerio de Educación se encuentra disponible para acompañar, asesorar y orientar pedagógicamente a las escuelas.