Será una semana con nubosidad variable y sol

La semana arranca entre nubes y con temperaturas no superiores a 22°C. Pero con el correr de los días la máxima subirá gradualmente y estará próxima a los 30°. Desde el jueves se esperan jornadas de sol pleno.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 14° y la máxima se ubicará en los 21°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 61%. El viento corre del sudoeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.