lunes 6 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1455Blue: $1450Bolsa: $1507.9CCL: $1518.3Mayorista: $1430Cripto: $1520Tarjeta: $1891.5
6 Oct 2025

Será una semana con nubosidad variable y sol

Para esta jornada la temperatura mínima es de 14° y la máxima se ubicará en los 21°, al mediodía.

La semana arranca entre nubes y con temperaturas no superiores a 22°C. Pero con el correr de los días la máxima subirá gradualmente y estará próxima a los 30°. Desde el jueves se esperan jornadas de sol pleno.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 14° y la máxima se ubicará en los 21°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 61%. El viento corre del sudoeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Gendarmería Nacional halló más de 85 kilos de cocaina escondido en tubos de GNC en los Valles Calchaquíes

Un policía tucumano murió en un vuelco tras perseguir a un sospechoso en los Valles Calchaquíes

🔥 tendencia

Golpe al narcomenudeo en el sur tucumano: desarticulan siete kioscos de droga

Imputan a una mujer policía por presentar un certificado médico falso

Cronograma de esta semana: AUH, pensiones y jubilaciones

Será una semana con nubosidad variable y sol