Imputan a una mujer policía por presentar un certificado médico falso

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila y representada en esta oportunidad por la auxiliar de fiscal Emely Rafael, llevó adelante la imputación contra una agente policial transitoria que prestaba servicios en la Dirección de Distritos Urbanos 1.

Según la teoría del caso, la mujer presentó el 20 de noviembre de 2023 un certificado médico con membrete de una clínica privada en el que se consignaba un diagnóstico de síntomas gastrointestinales y la recomendación de reposo por 48 horas. El documento llevaba la firma de un médico que no trabajaba en dicho establecimiento y que había fallecido en 2020, por lo que se trataba de un certificado falso en su contenido y rúbrica.

Evidencias y medidas cautelares

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia realizada este lunes 6 de octubre, el documento fue detectado como irregular por la División del Servicio Médico Laboral y posteriormente corroborado por la Dirección de Fiscalización Sanitaria.

La auxiliar de fiscal solicitó la imposición de reglas de conducta por el plazo de seis meses como medida de menor intensidad, lo cual fue considerado suficiente para resguardar la investigación. La jueza interviniente hizo lugar al pedido sin oposición de la defensa técnica.