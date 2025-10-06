Golpe al narcomenudeo en el sur tucumano: desarticulan siete kioscos de droga

En un operativo coordinado por la Dirección de Drogas Peligrosas Sur (DIDROP Sur), la Policía de Tucumán logró desarticular cinco kioscos de venta de droga en los barrios 1 de Mayo, Costanera y Colegiales de la ciudad de Concepción, además de realizar dos allanamientos en Famaillá, en el barrio Chacarita, detrás del cementerio. La investigación identificó como principales proveedores a dos sujetos conocidos como “Kiky” y el “Gordo”, ambos con antecedentes por comercialización de estupefacientes.

En total se allanaron siete domicilios y se logró el secuestro de 210 gramos de cocaína en piedra, 70 bochitas listas para la venta, 150 gramos de flores de marihuana, 250 pastillas de psicofármacos, cuatro balanzas de precisión, $5.000.000 en efectivo, 21 teléfonos celulares y material para fraccionamiento. Entre los nueve aprehendidos —cinco hombres y cuatro mujeres— se encuentran tres personas que ya cumplían arresto domiciliario por causas similares, y varios reincidentes por venta de marihuana, cocaína y psicotrópicos.

Los procedimientos fueron dirigidos por el comisario Miguel Castillo y el subcomisario Domingo Núñez, bajo la supervisión del comisario general Jorge Nacusse y el comisario mayor Rufino Medina. La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) Concepción, con intervención del juez Juan Fernando Saracho Daza, quien ordenó las medidas judiciales. Los detenidos prestaron declaración esta mañana en sede judicial.