Cronograma de esta semana: AUH, pensiones y jubilaciones

La Anses continúa con el cronograma de pagos correspondiente a octubre 2025. Cabe recordar que este calendario fue modificado por el traslado del feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En los últimos dos días hábiles de la próxima semana se harán acreditaciones a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

Pensiones no Contributivas en Anses

Durante la siguiente semana, Anses pagará todas las Pensiones No Contributivas (PNC). Conforme al cronograma oficial, los pagos se harán de la siguiente forma:

Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Los titulares de la PNC por vejez o por discapacidad acceden a un total de $298.408,87, suma que resulta de un haber base de $228.408,87 más un bono extraordinario de $70.000. Por su parte, las madres de siete hijos reciben un monto mayor, ya que cobran $396.298,38, compuesto por el haber de $326.298,38 más el mismo bono de Anses.

Jubilaciones y pensiones mínimas de Anses

Por otra parte, Anses dará inicio al pago de jubilaciones y pensiones para quienes perciben haberes que no superan el mínimo. Luego del incremento por movilidad, el haber mínimo quedó establecido en $326.298,38 por la Resolución 317/2025. Asimismo, estos adultos mayores volverán a cobrar el bono, lo cual arrojará un total de $396.298,38.

Los primeros pagos de este grupo se realizan según el siguiente cronograma:

Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1 y 2.

Asignación Universal por Hijo

A la vez, se efectúan los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH). El valor general de la AUH es de $117.252, aunque tras la retención del 20% que realiza Anses, el importe abonado es de $93.801,60. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación total asciende a $381.791, mientras que el pago directo es de $305.432,80.

A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que se mantiene en $52.250 para quienes tienen un hijo, en $81.936 para quienes tienen dos y en $108.062 para familias con tres o más hijos. Además, continúa en vigencia el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, con un valor de $44.221 por cada niño menor de tres años.

Las fechas de la siguiente semana establecidas para la AUH son:

Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1 y 2.

Asignación por Embarazo

De forma paralela, Anses comienza a abonar la Asignación por Embarazo. El monto general de esta prestación es de $117.252, de los cuales se pagan $93.801,60 mensualmente tras la retención. Sin embargo, para quienes residen en la Zona 1, el valor total es de $152.428, con un pago mensual de $121.942,40.

El cronograma iniciará con la siguiente fecha:

Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 0.

Asignaciones familiares del SUAF

Anses estableció el siguiente cronograma de pagos a beneficiarios de la asignación por hijo del SUAF:

Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1 y 2.

El 8 de octubre se pagarán las asignaciones familiares del SUAF a todos los beneficiarios de PNC por discapacidad.

Además, el organismo previsional pagará la Asignación por Prenatal a trabajadoras registradas con DNI finalizados en 0 y 1. En cuanto a la Asignación por Maternidad, los pagos comienzan el 8 de octubre y se extienden hasta el 10 de noviembre, sin orden por terminación de documento.

Consultas en Mi Anses

Finalmente, desde el miércoles 8 de octubre ya se encuentran habilitadas las liquidaciones en Mi Anses. Para consultarlas, los beneficiarios deben ingresar al sistema con su CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web oficial del organismo.