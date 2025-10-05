Revalorizan la Parroquia Nuestra Señora del Rosario con una obra integra



El templo histórico luce renovado tras los trabajos de puesta en valor que incluyeron reparación de fachadas, embellecimiento de cúpulas y nueva iluminación LED. La intervención fue impulsada por la Municipalidad y el Gobierno provincial.

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario, símbolo de fe e identidad monteriza, fue restaurada con obras de mantenimiento y modernización. Regino Amado y el intendente Francisco “Panchito” Serra encabezaron la presentación del renovado espacio religioso junto al cura párrocoJorgeMicheloud.

En la antesala de las Fiestas Patronales de Monteros, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, uno de los templos más emblemáticos y queridos por la comunidad, fue revalorizada con una intervención integral que resalta su valor histórico, religioso y arquitectónico.

El proyecto, llevado adelante por la Municipalidad de Monteros con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Tucumán, incluyó la reparación de revoques, la pintura de la fachada y de las cúpulas, y la modernización del sistema de iluminación con tecnología LED, que realza la belleza arquitectónica del templo y permite una mejor visibilidad nocturna.

Durante la presentación de los trabajos, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, expresó: “Este sábado visitamos la querida Parroquia Nuestra Señora del Rosario, emblema de fe y patrimonio de todos los monterizos. Gracias al esfuerzo conjunto de la Municipalidad y al compromiso de cada trabajador que puso manos a la obra, concretamos una puesta en valor integral. Es una enorme alegría comprobar cómo, a través del trabajo articulado, podemos cuidar y realzar nuestros espacios más representativos, poniéndolos en valor en vísperas de las fiestas patronales de Monteros. Con la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo seguimos fortaleciendo nuestras tradiciones con fe, compromiso y gestión”.

Por su parte, el intendente Francisco “Panchito” Serra destacó la importancia simbólica de la obra: “La fe, la historia y el trabajo se unieron por Monteros. En vísperas de nuestras fiestas patronales, pusimos en valor junto al ministro Regino Amado la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, un espacio que forma parte de la identidad y el corazón de los monterizos”.

El jefe municipal precisó que los trabajos incluyeron la restauración exterior, el embellecimiento de las cúpulas, pintura interior en una primera etapa y la incorporación de un sistema de iluminación LED que transforma la estética del edificio. “Esta intervención fue posible gracias al acompañamiento del Gobierno provincial, al apoyo del Ministerio de Gobierno y Justicia y al compromiso de nuestros trabajadores municipales, quienes con dedicación llevaron adelante cada tarea”, afirmó.

Hoy, la Parroquia luce renovada, lista para recibir a los fieles y celebrar con orgullo las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario. Con esta obra, Monteros reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y cultural, donde la fe, el trabajo y la gestión se unen para fortalecer la identidad comunitaria.