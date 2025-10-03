Tucumán también se suma al paro docente universitario del 14 de octubre

El secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Hugo Brito, informó que en Tucumán se realizarán diversas actividades en el marco del paro nacional convocado por CTERA para el 14 de octubre, que incluirá una marcha federal en Buenos Aires y una campaña de recolección de firmas para impulsar un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo.

“El día 14 de octubre, CTERA ya convocó un paro nacional y además una marcha federal en la que van a concurrir todas las provincias a Buenos Aires porque previo a eso vamos a hacer una campaña de levantar firmas para apoyar el proyecto de ley de financiamiento educativo que vamos a presentar. Así que en Tucumán también, por supuesto, se va a realizar esta campaña y otro tipo de actividades para poner en evidencia la situación que estamos viviendo a nivel nacional”, señaló Brito.

El dirigente tucumano detalló que CTERA elaboró 10 puntos de reclamo, entre los que destacan la ley de financiamiento educativo, la ley de financiamiento del incentivo, la conectividad, la paritaria nacional, la jerarquización de la carrera docente, la cuestión salarial y la defensa del régimen previsional. “Desde Nación hay un proyecto para reformar el régimen previsional que tenemos los docentes. Ellos dicen que es un régimen de privilegio cuando en realidad es un régimen especial: si bien nos jubilamos antes, todos los docentes aportamos mucho más de lo que establece la ley. Así que esto es un punto muy importante que nos tiene que unir a todos los docentes”, explicó.

Brito también informó sobre la agenda de actividades previas al paro: “El día 6 nos vamos a reunir todos los secretarios generales de las provincias en Buenos Aires para hacer una gran conferencia de prensa. El día 7 esa conferencia también la vamos a realizar acá en Tucumán y el 8 está la campaña de levantar firmas y realizar distintos tipos de actividades, justamente para que la sociedad conozca cuál es la situación que está viviendo la docencia”.

Finalmente, el secretario general de ATEP remarcó que “hasta el momento se habla mucho de la educación universitaria, de los recursos que le han quitado a la universidad, pero no se dice nada acerca del resto de los niveles del sistema educativo argentino, entre los cuales están los maestros y los profesores”.