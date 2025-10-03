Se vienen máximas de 36°, humedad y ráfagas de viento para el fin de semana

El fin de semana llegará con marcas térmicas elevadas, el sábado se estima 36° y 29° para el domingo, y por la tarde ráfagas fuertes de viento. Probabilidades de lluvias: cero.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 32°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 78%. El viento corre del norte a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.