Ñuñorco recibe a Ingenio Viejo esta noche en el Jorge Abel Marteu

El Club Atlético Ñuñorco se prepara para un duelo clave en la séptima fecha de la segunda fase de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol. Este viernes desde las 21:00, en el estadio Jorge Abel Marteu, el equipo de Floreal García recibirá a Ingenio Viejo en un partido de alta tensión

El “Tigre” llega al encuentro con 16 puntos, producto de un inicio sólido que incluyó tres victorias consecutivas con 15 goles a favor y la valla invicta. Sin embargo, la derrota ante Alderetes encendió las alarmas y dejó la necesidad de reencontrarse con el triunfo para mantener la confianza en todas sus líneas. Ingenio Viejo, por su parte, suma 11 unidades y buscará dar el golpe en Monteros.

Entre las novedades, se conoció que los refuerzos Franco Zurita y Walter Díaz ya no entrenan con el plantel, lo que representa una baja sensible en el armado del equipo.

El partido será arbitrado por Emanuel Monasterio y lo acompañarán, Cristián Marín y Eliseo Lucero