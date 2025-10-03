Ñuñorco recibe a Ingenio Viejo esta noche en el Jorge Abel Marteu
El “Tigre Tucumano” buscará un triunfo en el Jorge Abel Marteu para afirmarse en la zona. El equipo de Floreal García suma 16 puntos y su rival, Ingenio Viejo, 11.
El Club Atlético Ñuñorco se prepara para un duelo clave en la séptima fecha de la segunda fase de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol. Este viernes desde las 21:00, en el estadio Jorge Abel Marteu, el equipo de Floreal García recibirá a Ingenio Viejo en un partido de alta tensión
El “Tigre” llega al encuentro con 16 puntos, producto de un inicio sólido que incluyó tres victorias consecutivas con 15 goles a favor y la valla invicta. Sin embargo, la derrota ante Alderetes encendió las alarmas y dejó la necesidad de reencontrarse con el triunfo para mantener la confianza en todas sus líneas. Ingenio Viejo, por su parte, suma 11 unidades y buscará dar el golpe en Monteros.
Entre las novedades, se conoció que los refuerzos Franco Zurita y Walter Díaz ya no entrenan con el plantel, lo que representa una baja sensible en el armado del equipo.
El partido será arbitrado por Emanuel Monasterio y lo acompañarán, Cristián Marín y Eliseo Lucero