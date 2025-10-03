Fin de semana en Tucumán: ¡Arranca octubre con maratones y folclore!
La agenda de la provincia llega cargada con una media maratón, una Noche de Museos y un encuentro folclórico nacional.
Tucumán da la bienvenida a octubre con una agenda que invita a la adrenalina, la cultura y la tradición. El fin de semana estará marcado por la Media Maratón 21K La Gaceta en el Parque 9 de Julio, la fascinante Noche de los Museos con horarios extendidos en varios puntos, y el 39° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en El Cadillal. Además, el teatro de la capital y los circuitos turísticos en el interior ofrecen propuestas para todos los gustos. ¡Prepara tu fin de semana para disfrutar al máximo!
Viernes 3 de octubre
- Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 H / Ruinas de San José / Lules.
- Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 19:00 H / El Mollar.
- Casa Histórica: 9:00 a 13:00 H y de 16:00 a 20:00 H / San Miguel de Tucumán.
- Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.
- Museo arqueológico El Cadillal: 10:00 a 18:00 H / El Cadillal.
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00 H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
- El poder de la mente: 19:00 H / Boxing club / Concepción.
- Cultura y Música Ancestral: 19:00 H / Casa del Bicentenario / San Miguel de Tucumán.
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20:00 y 20:30 H / San Pedro de Colalao.
- Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20:00 Y 20:30 H / San Javier.
- Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
- Music Hall: 21:00 H / Teatro San Martín / San Miguel de Tucumán.
- Tucubanos: 21:00 H / Teatro Belgrano / San Miguel de Tucumán.
- Piazzolla en letra y Música: 21:00 H / Facultad de derecho / San Miguel de Tucumán.
- Manifestación/ danza: 21:00 H / Orestes Caviglia / San Miguel de Tucumán.
- Yiya, El Musical: 21:30 H / Teatro Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.
- Peña cultural El Cardón: 22:00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.
- Paseo Artesanal Pachamama: Todo el finde / Colalao del Valle.
Sábado 4 de octubre
- 21K La Gaceta: 7:00 H / Parque 9 de julio / San Miguel de Tucumán.
- Feria de artesanos: 8:00 a 16:00 H / Simoca.
- 2do Torneo Nacional de Asado a la estaca en altura: 8:00 a 19:00 H / Tafí del Valle.
- Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 H / Ruinas de San José / Lules.
- Dibujo y caminata: 9:00 a 16:00 H / Tafí Viejo.
- Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 19:00 H / El Mollar.
- Casa Histórica: 9:00 a 20:00 H / San Miguel de Tucumán.
- Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.
- Museo arqueológico El Cadillal: 11:00 a 19:00 H / El Cadillal.
- El Bus Turístico: 11:00 H y 16:00 H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán.
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00 H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
- Yoga: 15:30 a 17:00 H / Parque Percy Hill / Yerba Buena.
- Yoga: 15:30 a 16:30 H / Jardín Botánico Horco Molle / Yerba Buena.
- Feria de Artesanos: 16:00 a 23:00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
- Feria de Emprendedores: 16:00 a 22:00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Paseo Gastronómico: 17:00 a 00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Feria Gourmet: 17:00 a 00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
- 39° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore. E.N.I.F: 18:00 H / El Cadillal.
- Museo Mercedes Sosa/visita guiada: 18:00 H hasta 22:00 H / San Miguel de Tucumán.
- Museo de la Industria Azucarera: 18:00 a 22:00 H / San Miguel de Tucumán.
- La Noche de los Museos: 19:00 a 00:00 H / Ciudad Sagrada de Quilmes.
- Caminata Nocturna: 19:00 H / Hostería Atahualpa / Tafí Viejo.
- Casa Museo Ciudad: 19:00 H / San Miguel de Tucumán.
- La Noche de los Museos: 19:30 H / Museo Thaaui / Tafí Viejo.
- Jardín Florido: 20:00 H / Museo Jesuítico de la Banda / Tafí del Valle.
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20:00 y 20:30 H / San Pedro de Colalao.
- Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20:00 Y 20:30 H / San Javier.
- Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
- Volver a los 80: 20:30 H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
- Manifestación/ danza: 21:00 H / Orestes Caviglia / San Miguel de Tucumán.
- Cultura bar: 21:00 H / Crisóstomo Bar / San Miguel de Tucumán.
- Encuentro de Orquestas Infantojuveniles: 21:00 H / Teatro San Martín / San Miguel de Tucumán.
- Oficial Gordillo: 21:00 H / Teatro Mercedes Sosa / San Miguel de Tucumán.
- Yiya, El Musical: 21:30 H / Teatro Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.
- Peña cultural El Cardón: 22:00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.
- Paseo Artesanal Pachamama: Todo el finde / Colalao del Valle.
Domingo 5 de octubre
- Tour religioso: 7:30 H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
- Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 H / Ruinas de San José / Lules.
- Feria de artesanos: 8:00 a 16:00 H / Simoca.
- Desafío Valle de Choromoro: 9:30 H / Largada desde la pista de Salud y Recreación / Choromoro.
- Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 14:00 H / El Mollar.
- Casa Histórica: 9:00 a 20:00 H / San Miguel de Tucumán.
- El Bus Turístico: 11:00 H y 16:00 H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán.
- Museo arqueológico El Cadillal: 11:00 a 19:00 H / El Cadillal.
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00 H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
- Música y gastronomía: 12:00 a 16:00 H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
- Feria de artesanos y emprendedores: 16:00 H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
- Feria de artesanos: 16:00 H / Plaza Haimes / Concepción.
- Plim Plim: 16:00 H / Teatro Mercedes Sosa / San Miguel de Tucumán.
- Feria de Artesanos: 16:00 a 23:00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
- Feria de Emprendedores: 16:00 a 22:00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Paseo de artesanos: 17:00 H / Paseo parque temático / Famaillá.
- Paseo Gastronómico: 17:00 a 00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Feria Gourmet: 17:00 a 00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
- 39° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore. E.N.I.F: 18:00 H / El Cadillal.
- El Calamardo: 19:00 H / Anfiteatro Los Tucu Tucu / El Cadillal.
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20:00 y 20:30 H / San Pedro de Colalao.
- Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20:00 Y 20:30 H / San Javier.
- Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
- Yiya, El Musical: 21:30 H / Teatro Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.
- Paseo Artesanal Pachamama: Todo el finde / Colalao del Valle.