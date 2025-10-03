viernes 3 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1450Blue: $1440Bolsa: $1510.6CCL: $1522.9Mayorista: $1424.5Cripto: $1520Tarjeta: $1885
3 Oct 2025

Fin de semana en Tucumán: ¡Arranca octubre con maratones y folclore!

La agenda de la provincia llega cargada con una media maratón, una Noche de Museos y un encuentro folclórico nacional.

Tucumán da la bienvenida a octubre con una agenda que invita a la adrenalina, la cultura y la tradición. El fin de semana estará marcado por la Media Maratón 21K La Gaceta en el Parque 9 de Julio, la fascinante Noche de los Museos con horarios extendidos en varios puntos, y el 39° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en El Cadillal. Además, el teatro de la capital y los circuitos turísticos en el interior ofrecen propuestas para todos los gustos. ¡Prepara tu fin de semana para disfrutar al máximo!

Viernes 3 de octubre

  • Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 H / Ruinas de San José / Lules.
  • Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 19:00 H / El Mollar.
  • Casa Histórica: 9:00 a 13:00 H y de 16:00 a 20:00 H / San Miguel de Tucumán.
  • Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.
  • Museo arqueológico El Cadillal: 10:00 a 18:00 H / El Cadillal.
  • Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00 H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
  • El poder de la mente: 19:00 H / Boxing club / Concepción.
  • Cultura y Música Ancestral: 19:00 H / Casa del Bicentenario / San Miguel de Tucumán.
  • Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20:00 y 20:30 H / San Pedro de Colalao.
  • Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20:00 Y 20:30 H / San Javier.
  • Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
  • Music Hall: 21:00 H / Teatro San Martín / San Miguel de Tucumán.
  • Tucubanos: 21:00 H / Teatro Belgrano / San Miguel de Tucumán.
  • Piazzolla en letra y Música: 21:00 H / Facultad de derecho / San Miguel de Tucumán.
  • Manifestación/ danza: 21:00 H / Orestes Caviglia / San Miguel de Tucumán.
  • Yiya, El Musical: 21:30 H / Teatro Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.
  • Peña cultural El Cardón: 22:00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.
  • Paseo Artesanal Pachamama: Todo el finde / Colalao del Valle.

Sábado 4 de octubre

  • 21K La Gaceta: 7:00 H / Parque 9 de julio / San Miguel de Tucumán.
  • Feria de artesanos: 8:00 a 16:00 H / Simoca.
  • 2do Torneo Nacional de Asado a la estaca en altura: 8:00 a 19:00 H / Tafí del Valle.
  • Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 H / Ruinas de San José / Lules.
  • Dibujo y caminata: 9:00 a 16:00 H / Tafí Viejo.
  • Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 19:00 H / El Mollar.
  • Casa Histórica: 9:00 a 20:00 H / San Miguel de Tucumán.
  • Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.
  • Museo arqueológico El Cadillal: 11:00 a 19:00 H / El Cadillal.
  • El Bus Turístico: 11:00 H y 16:00 H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán.
  • Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00 H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
  • Yoga: 15:30 a 17:00 H / Parque Percy Hill / Yerba Buena.
  • Yoga: 15:30 a 16:30 H / Jardín Botánico Horco Molle / Yerba Buena.
  • Feria de Artesanos: 16:00 a 23:00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
  • Feria de Emprendedores: 16:00 a 22:00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
  • Paseo Gastronómico: 17:00 a 00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
  • Feria Gourmet: 17:00 a 00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
  • 39° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore. E.N.I.F: 18:00 H / El Cadillal.
  • Museo Mercedes Sosa/visita guiada: 18:00 H hasta 22:00 H / San Miguel de Tucumán.
  • Museo de la Industria Azucarera: 18:00 a 22:00 H / San Miguel de Tucumán.
  • La Noche de los Museos: 19:00 a 00:00 H / Ciudad Sagrada de Quilmes.
  • Caminata Nocturna: 19:00 H / Hostería Atahualpa / Tafí Viejo.
  • Casa Museo Ciudad: 19:00 H / San Miguel de Tucumán.
  • La Noche de los Museos: 19:30 H / Museo Thaaui / Tafí Viejo.
  • Jardín Florido: 20:00 H / Museo Jesuítico de la Banda / Tafí del Valle.
  • Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20:00 y 20:30 H / San Pedro de Colalao.
  • Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20:00 Y 20:30 H / San Javier.
  • Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
  • Volver a los 80: 20:30 H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
  • Manifestación/ danza: 21:00 H / Orestes Caviglia / San Miguel de Tucumán.
  • Cultura bar: 21:00 H / Crisóstomo Bar / San Miguel de Tucumán.
  • Encuentro de Orquestas Infantojuveniles: 21:00 H / Teatro San Martín / San Miguel de Tucumán.
  • Oficial Gordillo: 21:00 H / Teatro Mercedes Sosa / San Miguel de Tucumán.
  • Yiya, El Musical: 21:30 H / Teatro Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.
  • Peña cultural El Cardón: 22:00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.
  • Paseo Artesanal Pachamama: Todo el finde / Colalao del Valle.

Domingo 5 de octubre

  • Tour religioso: 7:30 H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
  • Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 H / Ruinas de San José / Lules.
  • Feria de artesanos: 8:00 a 16:00 H / Simoca.
  • Desafío Valle de Choromoro: 9:30 H / Largada desde la pista de Salud y Recreación / Choromoro.
  • Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 14:00 H / El Mollar.
  • Casa Histórica: 9:00 a 20:00 H / San Miguel de Tucumán.
  • El Bus Turístico: 11:00 H y 16:00 H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán.
  • Museo arqueológico El Cadillal: 11:00 a 19:00 H / El Cadillal.
  • Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00 H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
  • Música y gastronomía: 12:00 a 16:00 H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
  • Feria de artesanos y emprendedores: 16:00 H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
  • Feria de artesanos: 16:00 H / Plaza Haimes / Concepción.
  • Plim Plim: 16:00 H / Teatro Mercedes Sosa / San Miguel de Tucumán.
  • Feria de Artesanos: 16:00 a 23:00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
  • Feria de Emprendedores: 16:00 a 22:00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
  • Paseo de artesanos: 17:00 H / Paseo parque temático / Famaillá.
  • Paseo Gastronómico: 17:00 a 00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
  • Feria Gourmet: 17:00 a 00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
  • 39° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore. E.N.I.F: 18:00 H / El Cadillal.
  • El Calamardo: 19:00 H / Anfiteatro Los Tucu Tucu / El Cadillal.
  • Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20:00 y 20:30 H / San Pedro de Colalao.
  • Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20:00 Y 20:30 H / San Javier.
  • Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
  • Yiya, El Musical: 21:30 H / Teatro Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.
  • Paseo Artesanal Pachamama: Todo el finde / Colalao del Valle.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Fin de semana en Tucumán: ¡Arranca octubre con maratones y folclore!

Tucumán se prepara para la XVIII edición de la Noche de los Museos

Ñuñorco recibe a Ingenio Viejo esta noche en el Jorge Abel Marteu

Se entregó el hijo del “Mono“ Ale: “Soy inocente, me defendí de Los Gardelitos que me quieren matar”

🔥 tendencia

Fiestas Patronales: la Virgen del Rosario saldrá en caravana por los barrios de Monteros este viernes

Talento y tradición en el Pre Festival de Danza realizado en Monteros