Fiestas Patronales: la Virgen del Rosario saldrá en caravana por los barrios de Monteros este viernes

La Virgen del Rosario visitará los barrios de Monteros en caravana este viernes por la tarde. El recorrido incluye calles céntricas y zonas residenciales en el marco de las fiestas patronales

Las Fiestas Patronales de Monteros continúan con una de sus actividades más esperadas. Este viernes, desde las 15:30, la Sagrada Imagen de la Virgen del Rosario saldrá en caravana acompañada por los fieles para visitar distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa se enmarca dentro de la preparación para las celebraciones centrales que tendrán lugar el próximo domingo, con la presencia del obispo de la Diócesis de Concepción, monseñor José Antonio Díaz, quien presidirá la misa principal en honor a la patrona de Monteros.

Recorrido de la caravana:

La Imagen saldrá del templo por calle Rivadavia hacia el Este y continuará por España. Luego doblará por Perú, Italia y Av. Roca, hasta Domingo Aráoz y Congreso. Seguirá hacia Ignacio Sorroza, Lamadrid, Libertad, Urquiza, 24 de Septiembre y Santiago del Estero.

Posteriormente avanzará por Crisóstomo Álvarez, Monzón, San Martín, Patricias Argentinas, Constantino Rivero, Ayacucho, Catamarca, Teodoro Meyer, Miguel Lillo, Constitución (pasando frente a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús), Shorteix, San Martín y Colón.

La caravana pasará por Silvano Bores (frente al Ingenio Ñuñorco), Obispo Colombres, Güemes, 4 de Octubre, 25 de Mayo y nuevamente Colón, para dar la vuelta a la plaza y regresar al templo por Rivadavia.

Con este recorrido, la Virgen del Rosario llevará su bendición a cada rincón de la ciudad en la antesala de la gran fiesta patronal del domingo.