Un jueves de primavera a puro sol tendremos en Monteros

El buen tiempo continúa para el cierre de la semana,con algunas nubes, y máximas que superarán los 30°C en las próximas 48 horas. La humedad también subirá unos dígitos.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 28°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 86%. El viento corre del oeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.