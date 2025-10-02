Pre Monteros: Dúo Puesta Punto y Emiliano Montini, ganadores de la sede San Miguel de Tucumán

El Pre Festival Monteros de la Patria definió a sus ganadores en San Miguel de Tucumán. Dúo Puesta Punto se consagró en conjunto vocal y Emiliano Montini en solista. Judith Zurita recibió una distinción especial.

El Pre Festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folklore ya tiene a sus nuevos ganadores en la sede San Miguel de Tucumán. En la categoría conjunto vocal, el triunfo fue para el Dúo Puesta Punto, mientras que en la categoría solista el ganador fue Emiliano Montini.

El jurado estuvo integrado por Julio Paz, director de Cultura; Raúl “Cucho” Villagra; y Francisco “Pancho” Santamarina. Los especialistas también otorgaron una mención especial a Judith Zurita, quien sorprendió al público y al jurado al subir al escenario con una caja y cantar una copla. “Esto es un canto ancestral y nunca nadie se animó a presentar en el Pre cantando una copla, para nosotros fue una sorpresa porque esto debe perdurar en el tiempo”, destacaron.

Con este reconocimiento, los artistas seleccionados ya aseguraron su lugar en el Festival Mayor del Norte Argentino, que en octubre celebrará su 60ª edición en Monteros.

Desde la organización agradecieron especialmente al Ente Tucumán Turismo, que recibió al certamen en su sede y brindó el espacio para la realización de la competencia.