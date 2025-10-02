Pago a estatales desde hoy el sueldo de septiembre
De acuerdo con lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, este jueves inició el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado.
Por lo cual, de acuerdo con lo establecido, hoy comienza la parte proporcional de la siguiente forma:
Jueves 2 de octubre
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Viernes 3 de octubre
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- PODER LEGISLATIVO
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA - HÉROES DE MALVINAS
- ASIGNACIONES EX-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Sábado 4 de octubre
COMUNAS RURALES
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA DEFENSA
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG. DE SERVIC. PÚB. PROV. (E.R.S.E.P.T.)
- INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTÁRQUICO TEATRO MERCEDES SOSA
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA (Privados primarios, secundarios, terciarios transferidos)