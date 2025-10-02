Monteros Vóley avanza en su tercera semana de pretemporada rumbo a la Liga de Voleibol Argentina

El equipo tucumano intensifica los trabajos físicos y técnicos en distintos escenarios, con la mira puesta en la Supercopa del 23 de octubre.

El conjunto Naranja atraviesa su tercera semana de entrenamientos con exigentes sesiones en gimnasio, arena, pileta y trabajos de resistencia en los cerros tucumanos. Bajo la conducción de Leonardo Patti, el plantel se prepara para el debut oficial en la Supercopa ACLAV.

“Muy contento, muy feliz por todo, por volver a estar un año más en lo que ya es mi casa, Monteros Vóley”, expresó el entrenador que afronta su sexta temporada en la institución. “Estamos transitando una semana dura de carga alta, pero ya empezaremos con algunos amistosos para delinear el equipo de cara al primer compromiso, el 23 de octubre”, agregó.

La llegada del armador Matías Banda, tras su participación con la selección de su país en el Mundial, completó el plantel profesional. Patti destacó el buen clima dentro del grupo: “Las interrelaciones entre los jugadores son muy buenas. El equipo está motivado, con muchas ganas de pelear todo lo que le toque jugar este año”.

El DT reconoció que todavía restan semanas de ajuste: “Recién ahora estamos realizando las primeras prácticas con la formación inicial que pensamos para el debut. Nos queda trabajo por delante para llegar de la mejor manera a la Supercopa”.