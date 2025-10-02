Monteros inauguró la pavimentación de calle Santiago con obras integrales y alumbrado LED

La repavimentación de calle Santiago del Estero mejora el acceso a los barrios y a los Valles Calchaquíes. Se instalaron luminarias LED, lapachos, nomencladores, conexiones de agua y cloacas, consolidando un corredor estratégico para Monteros.

Monteros celebró este viernes la inauguración de una de las obras más esperadas: la pavimentación y repavimentación de calle Santiago del Estero, en el tramo que conecta desde calle 24 de Septiembre hasta la Ruta Provincial 325.

La intervención abarcó más de 22.000 m² e incluyó pavimento de hormigón, repavimentación asfáltica, cordón cuneta y mejoras integrales en todo el sector. Con esta modernización, se optimiza la transitabilidad hacia los barrios Ñuñorco, Belgrano, San Carlos y El Tejar, al mismo tiempo que se potencia el acceso hacia los Valles Calchaquíes, consolidándose como un eje estratégico tanto para el tránsito urbano como para el desarrollo turístico de la zona.

Entre las novedades, se instalaron 65 nuevas columnas de alumbrado público con 67 luminarias LED, se plantaron 50 lapachos, se colocaron 14 nomencladores de calles y se sumaron reductores de velocidad para reforzar la seguridad vial. Además, se concretaron 22 conexiones domiciliarias de agua y cloacas, garantizando un servicio esencial largamente esperado por las familias del sector.

El intendente Francisco “Panchito” Serra encabezó la ceremonia inaugural acompañado por autoridades provinciales, municipales y vecinos. “Todo esto lo logramos gracias al aporte y el trabajo de cada vecino, al apoyo permanente del Gobierno de la provincia que dirige Osvaldo Jaldo, y al acompañamiento de nuestros concejales. La ciudad más linda y soñada la hacemos entre todos”, expresó el jefe municipal.

"Con pavimento de hormigón, repavimentación asfáltica, cordón cuneta, alumbrado LED, forestación, nomencladores, reductores de velocidad y nuevas conexiones de agua y cloacas, esta obra transforma integralmente la zona, brindando más seguridad, infraestructura y calidad de vida a miles de monterizos", destacó el ministro Amado.

La inauguración contó con la presencia de la diputada nacional Elia Fernández de Mansilla; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; los legisladores Francisco "Pancho" Serra y Alberto Olea; concejales del Honorable Concejo Deliberante; secretarios del gabinete municipal; autoridades de las fuerzas de seguridad y delegados comunales.

Con esta obra, Monteros reafirma su compromiso con el crecimiento y la modernización, apostando a una infraestructura que combina servicios esenciales, seguridad vial y un entorno urbano más habitable para todos sus vecinos.