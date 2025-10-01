Ultimatum de Patricia Bullrich a Espert por los nexos con un narco: “tiene que aclarar la situación ya”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió este miércoles a José Luis Espert que aclare la situación sobre la denuncia judicial de Juan Grabois contra el diputado nacional y candidato de “La Libertad Avanza” (LLA) por recibir fondos de un acusado de narcotráfico volvió a poner en foco una causa judicial de 2021.

"Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco", afirmó en diálogo con radio La Red. Y agregó: "Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Hay que aclararla ya".

En 2021 se inició una causa penal por los aportes que dos años antes había recibido para su campaña presidencial y que lleva en los tribunales de Comodoro Py el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Ahora, se sumó la presentación de Grabois por presunto lavado de dinero por los 200 mil dólares que recibió en febrero de 2020 de parte de Federico “Fred” Machado, detenido en el país y con un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos donde se lo investiga por fraude y narcotráfico. Esa denuncia quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro Lino Mirabelli.

"Hace falta una explicación, es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio en ese momento y qué presento, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, que puede ser válida o no, es importante conocerla", agregó Bullrich.

Al tiempo que concluyó: "Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien qu estaba metido en el narco".

Espert denunció una "campaña sucia" por parte del kirchnerismo, que "viene desde 2021", luego de que este fin de semana circularan artículos periodísticos sobre presuntos vínculos entre el diputado y el capo narco.

"Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión", reconoció Espert en TN sobre su encuentro con Machado, pero marcó: "Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos".

Además, el presidente Javier Milei salió a defenderlo y calificó de "chismes de peluquería" la denuncia contra el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, este miércoles a partir de las 13 fue convocado el debate de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Espert.

Todas las miradas estarán puestas en el diputado, luego de la denuncia por el supuesto vínculo narco. La oposición también sumará sus reclamos a la ausencia del ministro de Economía Luis Caputo para explicar los puntos de la iniciativa del Ejecutivo.