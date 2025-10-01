Sin lluvias de espera una jornada con nubosidad variable

Sin probabilidades de lluvias continúa la semana y con aumento gradual de la temperatura para los próximos días. También se esperan jornadas con gran nubosidad.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 17° y la máxima se ubicará en los 24°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 54%. El viento corre del norte a 4 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.