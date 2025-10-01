miércoles 1 de octubre de 2025
Monterizos
1 Oct 2025

Desde mañana se completa el pago del sueldo de septiembre a los estatales tucumanos

De acuerdo a lo establecido por Tesorería de la Provincia, la parte complementaría comenzará con trabajadores del Sistema Provincial de Salud, entre otros.

De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del ministerio de Economía y Producción, continúa el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado

Parte complementaria

Jueves 2 de octubre

  •  -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
  • -INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
  • -ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
  • -SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
  • -DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

Viernes 3 de octubre

  • -ADMINISTRACIÓN CENTRAL
  • -EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
  •  -DEFENSORÍA DEL PUEBLO
  •  -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
  • -TRIBUNAL DE CUENTAS
  • -TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
  • -PODER LEGISLATIVO
  • -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
  • -RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
  • -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
  • -SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Sábado 4 de octubre

  • - COMUNAS RURALES
  • - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
  • -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
  • -MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
  • -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • -DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
  • -ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
  • -ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
  • -INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • -ENTE ÚNICO DE REG. DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
  • -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • -INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
  • -ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
  • -EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios,
  • Terciarios Transferidos)

