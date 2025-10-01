Política 1 Oct 2025
Desde mañana se completa el pago del sueldo de septiembre a los estatales tucumanos
De acuerdo a lo establecido por Tesorería de la Provincia, la parte complementaría comenzará con trabajadores del Sistema Provincial de Salud, entre otros.
De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del ministerio de Economía y Producción, continúa el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado
Parte complementaria
Jueves 2 de octubre
- -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- -INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
- -ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
- -SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
- -DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Viernes 3 de octubre
- -ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- -EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
- -DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- -TRIBUNAL DE CUENTAS
- -TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- -PODER LEGISLATIVO
- -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- -RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
- -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- -SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Sábado 4 de octubre
- - COMUNAS RURALES
- - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- -MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- -DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- -ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- -ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- -INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- -ENTE ÚNICO DE REG. DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- -INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- -ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
- -EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios,
- Terciarios Transferidos)
