martes 30 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1415Blue: $1430Bolsa: $1471.7CCL: $1508.1Mayorista: $1354Cripto: $1476.4Tarjeta: $1839.5
30 Sep 2025

Llegó la primera lluvia de primavera

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 22°.

En varios puntos de la provincia comenzó a llover. El cambio en las condiciones térmicas estaba anunciado desde ayer y se estima que se extenderá hasta el miércoles por la mañana.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 22°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 66%. El viento corre del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Monterizo acusado de provocar un incendio de cañaverales, deberá hacer una donación a los Bomberos Voluntarios

Jornada informativa sobre Neuroestimulación y prevención del Alzheimer en Monteros

La Policía de Tucumán secuestró 60 kilos de marihuana

Llegó la primera lluvia de primavera

Nuevo estacionamiento vehicular en Monteros: ubicación y costo

Social Monteros fue subcampeón del NOA y se ganó un lugar en el Torneo Federal 2026