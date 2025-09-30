Llegó la primera lluvia de primavera

En varios puntos de la provincia comenzó a llover. El cambio en las condiciones térmicas estaba anunciado desde ayer y se estima que se extenderá hasta el miércoles por la mañana.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 22°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 66%. El viento corre del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.