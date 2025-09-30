El CAM superó su propio record de convocatorias y abre concurso para el Centro Judicial Monteros

El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) de Tucumán alcanzó un nuevo hito institucional al superar su propio récord histórico de finalización de concursos. En la sesión de este lunes, el organismo remitió al Poder Ejecutivo la terna correspondiente al Concurso n°318 (Vocal de Cámara en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones, Sala en Documentos y Locaciones, del Centro Judicial Concepción).

Con este paso, el CAM completó 54 ternas durante la gestión 2023-2025, superando las 53 del período anterior y estableciendo así un nuevo récord bianual.

Cuatro concursos en camino a resolverse

En la próxima sesión del Consejo se espera la finalización de cuatro concursos destinados a cubrir vocalías de Cámara de Apelaciones del Trabajo del Centro Judicial Capital (concursos n°313; 326; 327 y 337). Para ello, se llevaron a cabo entrevistas conjuntas a 18 postulantes en la última sesión. De concretarse, el CAM alcanzaría un total de 58 ternas completadas en el período actual de gestión.

Otros avances de la sesión

Durante la reunión del lunes 29 de septiembre, el organismo también trató los pedidos del Poder Ejecutivo de integración de ternas en los concursos n°263; 222; 237; 284; 307; 310; 328 y 334.

Asimismo, se aprobaron los proyectos de valoración de antecedentes profesionales de los/as postulantes del Concurso n°340 (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción).

Nuevos llamados a inscripción

El CAM también anunció la apertura de nuevos concursos:

- Concurso n°346: Juez/a Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación del Centro Judicial Capital.

- Concurso n°347: Juez/a de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Monteros.

Las inscripciones estarán habilitadas desde las 00 horas del 15 de octubre hasta las 23:59 del 23 de octubre de 2025, a través de la plataforma SIGECAM.

Con estos avances, el CAM no solo consolida su récord en la finalización de concursos, sino que también impulsa nuevas oportunidades para el fortalecimiento de la magistratura en la provincia.