Semana con sol, nubes y lluvias

La semana inicia con nubosidad variable y sol. Pero después de varias semanas, las lluvias regresarían el martes, con descenso de temperatura, y las marcas térmicas quedarían dentro de los 20 grados.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 13° y la máxima se ubicará en los 32°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 72%. El viento corre del norte a 4 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.