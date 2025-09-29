Enséñame Tucumán: el certamen en el que ganó la educación de gestión pública monteriza

En tiempos donde el sistema educativo argentino es cuestionado desde los más altos niveles del gobierno nacional, el certamen “Enséñame Tucumán”, organizado por La Gaceta y el Ministerio de Educación de Tucumán, se erigió como una respuesta contundente con la participación de casi 200 instituciones educativas: la educación pública está viva, comprometida y llena de talento. Desde la primera ronda en junio hasta la gran final en septiembre, el concurso fue más que una competencia de saberes; fue una celebración del esfuerzo colectivo, del trabajo silencioso en las aulas y del amor por la historia y la identidad tucumana.

El triunfo de la Escuela Normal Julio A. Roca, con sus estudiantes Lautaro Miguel y Javier Francisco Yanguez, no fue solo el resultado de una estrategia bien pensada o de una preparación rigurosa. Fue el reflejo de un proceso que involucró a docentes que creen en sus estudiantes, y a jóvenes que se animan a pensar, investigar y debatir. Junto a ellos, otras dos escuelas públicas —la Técnica N.º 1 representada por Valentín Castells y Ana Paula Díaz (6° año) y la Secundaria de Yonopongo por Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba (4° año)— completaron la terna finalista, demostrando que el saber no tiene fronteras geográficas ni limitaciones institucionales. Lo que algunos llaman “escuelas del interior” o incluso “del interior del interior”, fueron y son son protagonistas de una historia que merece ser contada con orgullo.

Un dato no menor es que dos de las tres escuelas finalistas no cuentan con orientación en Ciencias Sociales, nos referimos a la Escuela Técnica N° 1 y la Secundaria de Yonopongo, que hace aún más valioso el desempeño de sus estudiantes. Su interés genuino por conocer la historia de Tucumán, por comprender los procesos sociales y por apropiarse de su identidad cultural, habla de una motivación que trasciende los programas curriculares. Es el deseo de aprender por el placer de saber, por el derecho a entender el lugar que habitamos y por el compromiso de construir ciudadanía.

“Enséñame Tucumán” no solo premió a una dupla ganadora. Premió a toda una comunidad educativa que cree en el poder transformador del conocimiento. En medio de discursos que deslegitiman la tarea docente y desvalorizan la escuela pública, este certamen fue una bocanada de aire fresco, una muestra de que la educación de gestión pública jamás será un gasto siempre fue, es y será inversión. Y en esta primera edición, la educación de gestión pública no solo participó: ganó con esfuerzo de estudio, con compromiso institucional del Nivel Secundario y de las familias que acompañaron y sobre todo con un objetivo claro de proyección a futuro.