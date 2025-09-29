El Colegio de Abogados de Tucumán busca garantizar el ejercicio profesional y el acceso a la justicia



El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán informó que ha elevado una propuesta formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en relación con la Acordada N.º 713/25, recientemente dictada. La iniciativa tiene como objetivo resguardar el ejercicio profesional de la abogacía y asegurar que el derecho de defensa se encuentre debidamente garantizado en todas las instancias judiciales.

Entre los puntos destacados, el Colegio solicitó que la asistencia letrada en los Juzgados de Paz sea provista exclusivamente por el Consultorio Jurídico Gratuito o por un listado de matriculados especialmente conformado, reafirmando que dichas funciones corresponden al ámbito profesional de la abogacía.

Asimismo, se advirtió que los funcionarios judiciales no deben asumir tareas de mediación, conforme lo establece la Ley N.º 5233, debiendo recurrirse al Registro de Mediadores para garantizar transparencia e imparcialidad.

También se requirió el cumplimiento de la obligatoriedad de la asistencia letrada en las mediaciones, según lo dispuesto por la Ley N.º 7844, y se solicitó una prórroga en la entrada en vigencia de la Acordada, prevista para el 1.º de octubre, hasta tanto la propuesta institucional sea debidamente considerada.