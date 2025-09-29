Continúa el cronograma de pago de septiembre
De acuerdo a lo establecido por Tesorería de la Provincia, la parte complementaría se efectuaría desde el jueves 2 de octubre.
De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del ministerio de Economía y Producción, continúa el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado
Este martes prosigue el depósito del 20% de los haberes:
Martes 30
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción- Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.- Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
-ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC. PÚB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
En tanto que la parte complementaria comenzará el jueves 2 de octubre:
Jueves 2 de octubre
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
-ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Viernes 3 de octubre
-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
-EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
-DEFENSORÍA DEL PUEBLO
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
-PODER LEGISLATIVO
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
-SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Sábado 4 de octubre
- COMUNAS RURALES
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
-ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE ÚNICO DE REG. DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
-EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios,
Terciarios Transferidos)