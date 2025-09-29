Amenazan nuevamente al gobernador “Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes”, dijo Jaldo

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, salió este lunes al cruce de las nuevas amenazas que, según la Justicia, habrían sido publicadas en redes sociales por familiares de Javier “Chucky” Casanova, un delincuente con amplio prontuario que fue trasladado con prisión preventiva al penal de Benjamín Paz. En los mensajes se habrían dirigido advertencias contra el propio mandatario, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, y el jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán.

“Desde el primer día fuimos claros: vinimos a poner orden y lo estamos cumpliendo a rajatabla porque se acabó la impunidad en Tucumán. A nosotros con amenazas no nos van a amedrentar. Al contrario, vamos más a fondo”, expresó Jaldo.

El mandatario defendió la política de seguridad de su gestión y subrayó que el objetivo es desarticular tanto a los denominados “soldaditos” como a las estructuras económicas que sostienen al narcotráfico. “Ya tenemos secuestradas camionetas 4x4 de último modelo, propiedades, armas de guerra, grandes cantidades de drogas y dinero. El objetivo es cortar la cadena económica que alimenta a las bandas”, señaló.

En esa línea, adelantó que la ofensiva incluye también bienes de los familiares de delincuentes. “Son cómplices directos de las actividades criminales. No vamos a permitir que se sigan enriqueciendo a costa del sufrimiento de los tucumanos”, sostuvo.

Jaldo recordó que en las últimas semanas se realizaron “once, doce allanamientos en un solo día”, con resultados que incluyeron detenciones en Benjamín Paz y el secuestro de arsenales de alto calibre. “Antes los tucumanos se encerraban con rejas mientras ellos paseaban. Eso se terminó”, aseguró.

Finalmente, remarcó los resultados de la política de seguridad con cifras oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ubican a Tucumán entre las provincias con mayor reducción de homicidios en los últimos quince años. “Pregunten cuántas veces amenazaron a gobernadores anteriores. Ninguna, porque nunca se actuó con esta firmeza. Hoy el territorio lo tiene el Estado, no la delincuencia. Y vamos a fondo, caiga quien caiga”, sentenció.