Dos alumnas de la Escuela Federico Moreno competiran en la Feria Nacional de Ciencias en Misiones

La Escuela José Federico Moreno, turno tarde, se consagró ganadora en la instancia 2025 tucumana de la Feria Nacional de Educación, Ciencias, Arte y Tecnología gracias a su proyecto “La geometría de la pelota”, una iniciativa que combina creatividad, investigación y trabajo en equipo. Milagros Monteros y Jazmin Robles son las pequeñas alumnas que investigaron y ganaron a nivel provincial, y viajaran este lunes a la provincia de Misiones para defender el proyecto.

"La propuesta surgió a partir de la observación de las formas geométricas que conforman una pelota de fútbol. Desde allí, los alumnos iniciaron un proceso de investigación en el área de matemáticas, reconociendo figuras como hexágonos y pentágonos, y exploraron cómo estas formas dieron origen a la histórica Telstar de 1970, diseñada por Adidas para el Mundial de México", explicó a MONTERIZOS la docente Adriana Reartes, quién fue la guía e investigó junto a sus alumnas.

Reartes afirmó que este proyecto trascendió los límites de la matemática: "incluyó aportes de lengua, ciencias sociales, educación física y tecnología, lo que permitió un aprendizaje integral. Los estudiantes construyeron pelotas en cartulina a partir de figuras geométricas, investigaron la evolución histórica del balón y reflexionaron sobre su impacto cultural y deportivo"

La experiencia también incorporó un componente social y cultural. Con la colaboración de la randera Victoria Castillo, enviada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, los alumnos participaron de talleres donde trabajaron con telas e hilos en desuso para confeccionar pelotas más blandas. Además, con el acompañamiento de una profesora de matemática enviada por el municipio, reforzaron contenidos vinculados a perímetro, superficie y construcción de cuerpos geométricos.

La finalidad del proyecto es clara: producir pelotas con materiales reciclados para entregarlas a los alumnos de primer grado que ingresen en el ciclo lectivo 2026. De esta forma, no solo se fomenta el cuidado del medioambiente y la reutilización de recursos, sino también la inclusión y la seguridad de los más pequeños, evitando golpes o lastimaduras con pelotas duras.

“Queremos que todos los niños se sientan parte, que puedan jugar, participar de torneos y aprender a respetar las normas del deporte”, cerro la seño Adriana.

La escuela ya inició un proceso de articulación con el nivel inicial: los futuros ingresantes visitaron la institución y conocieron el proyecto, lo que fortalece el sentido de pertenencia y la continuidad educativa.

El logro de la Escuela José Federico Moreno no solo representa un premio en una feria nacional, sino también un ejemplo de cómo la educación, cuando se combina con creatividad, compromiso social y respeto, puede transformar realidades y sembrar valores para el futuro.