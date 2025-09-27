Serra: Los jóvenes llevaron bien alto la bandera de Monteros en la final de Enseñame Tucumán”

La Escuela Normal, la Técnica N° 1 y la Secundaria de Yonopongo representaron a Monteros en la final de “Enseñame Tucumán”. El intendente Francisco "Panchito" Serra expresó su orgullo por los jóvenes y remarcó la importancia de la educación pública.

La ciudad de Monteros vivió una jornada inédita con la final del concurso “Enseñame Tucumán”. Por primera vez, las tres instituciones finalistas fueron del mismo municipio: la Escuela Secundaria de Yonopongo, la Escuela Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca —que se consagró campeona— y la Escuela Técnica N° 1.

El intendente Francisco “Panchito” Serra estuvo presente en la definición y no ocultó su emoción. En diálogo con LA GACETA expresó: “Lo viví con mucho orgullo y con la alegría de ver que nuestros jóvenes fueron protagonistas y llevaron bien alto la bandera de nuestra ciudad, a la que amamos y defendemos con tanto fervor. Fue un momento histórico para Monteros”.

Serra destacó que el mérito fue exclusivamente de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, docentes y directivos. Además, remarcó que Monteros cuenta con una sólida trayectoria en materia educativa, con la mayor oferta per cápita de la provincia, un Centro de Desarrollo Infantil, una escuela maternal municipal y la única Escuela de Arte Popular en Tucumán.

El jefe municipal también puso en valor el impacto que tuvo esta final para toda la provincia. “Sin dudas, fue un efecto multiplicador muy importante. Los chicos dieron un ejemplo gracias al impulso de LA GACETA y del Ministerio de Educación. Lo más valioso es que el Gobierno vio este tipo de logros con alegría y con responsabilidad para seguir impulsando políticas de igualdad e inclusión”, sostuvo.

En su mensaje a los jóvenes, el intendente afirmó: “A quienes llegaron hasta aquí, les dije que ya ganaron: hicieron sentir orgullosos a los 40.000 monterizos. A las nuevas generaciones, les recuerdo que se puede. Con esfuerzo y dedicación pueden llegar muy lejos, incluso desde una escuela del interior profundo”.

Por último, Serra compartió su experiencia personal como estudiante en Monteros y reafirmó su compromiso de fortalecer la educación en la ciudad. “Me formé aquí y quiero seguir trabajando para que nuestra ciudad muestre todo su potencial educativo”, concluyó.