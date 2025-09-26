Nuevas oportunidades para Monteros: Serra participó de un encuentro en la Embajada de la Unión Europea

El intendente de Monteros, Francisco “Panchito” Serra, formó parte este miércoles de un encuentro en la Embajada de la Unión Europea en Argentina, en el marco del Programa de Internacionalización de Municipios, un espacio que busca fortalecer lazos de cooperación entre gobiernos locales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Serra fue recibido por el vice embajador Eran Nagan, la jefa de cooperación internacional Ilse Cougé y Victoria Gussiani, integrante del equipo técnico de cooperación. Estuvo acompañado por la Lic. Virginia Ávila, secretaria de Relaciones Internacionales de Tucumán, la Ing. Sara Amado, secretaria de Educación, Cultura, Turismo y Deportes del municipio, la Directora de Medios, Lic. Carla Núñez Árevalo, y la concejal Rosana Chabán. También participaron el intendente de Simoca, Elvio Salazar, junto a su equipo de trabajo y la secretaria de Desarrollo Social y Relaciones Internacionales, Eleonora Marchetti.

Durante la jornada se analizaron líneas de acción para un trabajo en red entre provincias y municipios, con el objetivo de generar proyectos que impulsen un desarrollo con inclusión y sostenibilidad. “Estoy convencido de que este tipo de espacios abren nuevas oportunidades para nuestras comunidades y nos permiten proyectar a nuestros municipios hacia un crecimiento con más cooperación y trabajo articulado”, expresó Serra.

Uno de los ejes del encuentro fue la presentación del programa Global Gateway, que promueve la construcción de vínculos internacionales sostenibles en áreas clave como energía, transporte, salud y educación.

Serra valoró especialmente la iniciativa: “Estos espacios de cooperación, impulsados a través del Gobierno de Tucumán y el Ministerio de Gobierno y Justicia, fortalecen el desarrollo de Monteros y nos invitan a seguir construyendo nuevas oportunidades para nuestra comunidad”.