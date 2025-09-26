Hoy es la gran final de Enséñame Tucumán, en donde Monteros ya ganó

El espíritu de la historia tucumana llega hoy a su máxima expresión con la gran final de "Enseñame Tucumán", el certamen que desde julio puso en movimiento a más de 179 escuelas secundarias de la provincia. Con preguntas, libros y competencia colaborativa, la propuesta organizada por el Ministerio de Educación y LA GACETA buscó despertar en los estudiantes el interés por el pasado de Tucumán y fortalecer su identidad a través del juego. Al igual que las semifinales, la última instancia será televisada por LG Play mañana desde las 18 por canal 11 de CCC, por Flow y a través del canal oficial de Youtube del diario. Esta etapa tendrá un tinte especial ya que los protagonistas de esta edición son todos representantes del sur provincia de la provincia. Tres escuelas de Monteros -la Escuela Secundaria de Yonopongo, la Escuela Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca y la Escuela Técnica N° 1- competirán por el título. ¿Cuál es la historia detrás de ella y quienes son los alumnos que las representarán?

Escuela Secundaria de Yonopongo

Desde el corazón rural del departamento Monteros, la Escuela Secundaria de Yonopongo se convirtió en una de las revelaciones del certamen. Creada el 27 de agosto de 2014, comparte edificio con la Escuela Nº 13 Domingo Faustino Sarmiento y ofrece la modalidad de bachiller en Ciencias Naturales. Actualmente, cuenta con 137 alumnos distribuidos en seis secciones, de 1º a 6º año, acompañados por un equipo conformado por su directora, la profesora Elina Albornoz, la asesora pedagógica Gladys Maidana, dos preceptoras y 40 docentes.

Su propuesta pedagógica se distingue por el aprovechamiento de los recursos naturales y productivos de la región. Los viajes de estudio, análisis de suelos y estudios de biodiversidad son parte del aprendizaje cotidiano, lo que les permite a los alumnos vincular la teoría con la práctica en un entorno agrícola-ganadero. La escuela se propone ser un referente en la enseñanza de las ciencias naturales y promover una formación inclusiva, basada en el diálogo intergeneracional, el respeto y la cooperación entre adultos y jóvenes.

Las imágenes del edificio transmiten el carácter de una institución rural, con patios abiertos, murales que reflejan la identidad de los estudiantes (como aquel que recuerda que “aquí no sucede el futuro… sucede el presente”) y un entorno natural enmarcado por altos árboles.

En esta final, Yonopongo dirá presente con Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba, ambas de 4º año, quienes se ganaron el pasaje a la instancia decisiva con esfuerzo, estudio y mucha dedicación.

Escuela Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca

Con más de un siglo de historia, la Escuela Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca es una institución emblemática de Monteros. Fundada el 7 de octubre de 1907, hoy es una unidad académica que abarca cuatro niveles (Inicial, Primario, Secundario y Superior) y alberga a 2.300 estudiantes que asisten en los tres turnos. El plantel lo conforman 250 personas, entre docentes y personal no docente.

El Nivel Secundario ofrece Bachillerato en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales, mientras que el Nivel Superior forma docentes en Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Lengua y Literatura). A lo largo de su historia, la Normal de Monteros ha participado en múltiples programas y proyectos: PROGRESAR, Becas Pueblos Originarios, Olimpiadas Matemáticas Atacalar, Ferias de Ciencias, Juegos Estudiantiles, Aula Digital Móvil y Parlamento del Mercosur, entre otros.

Una de sus señas de identidad es el compromiso con la inclusión, debido a que trabaja de manera articulada con la Escuela Especial de Monteros para garantizar igualdad de oportunidades para jóvenes con discapacidad. Además, desarrolla actividades culturales junto con el municipio, como los Juegos Florales y el Mayo de las Letras.

Sus prolijos jardines y los bustos que rinden homenaje a figuras históricas hacen de esta escuela un espacio cargado de tradición y vida estudiantil.

Por esta institución competirán Lautaro Miguel y Javier Francisco Yanguez, ambos de 5º año, quienes llegan a la final como representantes de una comunidad educativa que fomenta el compromiso, la participación y la formación integral de sus estudiantes.

Escuela Técnica Nº 1 de Monteros

La Escuela Técnica Nº 1 tiene una historia profundamente ligada al desarrollo productivo de la tierra monteriza. Nació en 1947 como escuela de oficios para capacitar a obreros del Ingenio Ñuñorco, y en 1955 fue transformada en escuela fábrica por el gobierno de Perón, otorgando títulos de operarios mecánicos tras cuatro años de estudios.

En 1969, los alumnos que ingresaron a primer año lograron impulsar la creación de 5º y 6º año, transformándola en la ENET Nº 105, que otorgaba el título de técnicos mecánicos electricistas. Recién en 2008, gracias al Programa 700 Escuelas, la institución obtuvo el moderno edificio en el que funciona hoy.

Actualmente cuenta con alrededor de 1.200 alumnos divididos en dos turnos y ofrece dos especialidades: electromecánica e informática. La planta funcional está compuesta por 180 personas y mantiene una fuerte tradición de participación en eventos pedagógicos.

Entre sus hitos se encuentra haber llegado a presentar un proyecto de feria de ciencias internacional que se realizó en Louisville (Kentucky, EE.UU) en la década del 90, de la mano del profesor José Jalis. Hoy, además de formar técnicos, fabrica sillas posturales para personas que las necesitan, un aporte social que enorgullece a toda la comunidad educativa.

Las imágenes de su fachada muestran un edificio sobrio y funcional, con la bandera argentina al frente y un mástil que es testigo de la vida diaria escolar. La placa de inauguración de 2008 resume su espíritu: “La educación técnica es la base del desarrollo sustentable de los pueblos”.

En esta final, la técnica estará representada por Valentín Castells y Ana Paula Díaz, de 6º año, quienes buscarán llevar el título a casa, en una escuela acostumbrada a competir y a dejar huella.