“El Hombre Radio”, el querido personaje tucumano, murió a los 52 años

Gustavo, popularmente conocido como “El Hombre Radio”, falleció a los 52 años. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por Diego “Mocho” Viruel, creador del programa República de Tucumán, donde el carismático imitador —apodado “el hombre de las mil voces”— encontró un espacio de afecto y reconocimiento.

“Hoy despedimos a Gustavo, ‘El Hombre Radio’. Amigo, compañero y alma noble. Tu risa y tu voz quedan para siempre en nuestra memoria. QEPD. Abrazo fuerte a su familia y a quienes lo amaron. 1973–2025”, publicó Viruel en un emotivo mensaje.

“El Hombre Radio” se hizo conocido por sus intervenciones en el ciclo humorístico emitido por Canal 10, aunque su simpatía lo convirtió en una figura querida mucho más allá de la televisión.

En la calle, su presencia era inconfundible: muchos tucumanos lo saludaban, lo invitaban a un café o se detenían a compartir una charla breve con él. Desde sus primeros años en los semáforos de la capital —acompañado por su perro—, Gustavo cultivó una relación genuina con la gente, marcada por la cercanía y la calidez.

Su partida deja un vacío, pero también la certeza de que su recuerdo quedará vivo en el corazón de quienes lo conocieron y lo quisieron.